W miejsce zdymisjonowanego biskupa papież mianował administratora apostolskiego, którym został biskup Richard Edmund Pates.

Reklama

Watykan nie podał przyczyn dymisji ordynariusza diecezji.

Amerykańskie media przypominają, że biskup Hoeppner został pozwany za to, że stwierdził, iż kandydat do kapłaństwa spełnia warunki choć wiedział, że w przeszłości dopuścił się wykorzystywania seksualnego nastolatka. Ofiara podała do sądu diecezję i ordynariusza, twierdząc, że biskup szantażował go, domagając się wycofania tych oskarżeń.

W 2019 roku Watykan wszczął postępowanie w celu wyjaśnienia stawianych mu zarzutów ingerowania w śledztwo cywilne i kanoniczne.