Tzw. Doniecka Republika Ludowa zarządziła przygotowanie administracyjnych budynków i instytucji do możliwej aktywizacji działań bojowych - podał korespondent portalu Nowosti Donbasa z Doniecka. Portal przekazał, że w środę na kontach lokalnych użytkowników mediów społecznościowych pojawiło się zdjęcie donieckiej miejskiej administracji, w niektórych oknach widać ułożone worki z piaskiem. Udostępniono też zdjęcia worków przed innymi budynkami - dodano. Według niektórych danych z urzędów wywożone mają być archiwa, zaczęło się też przygotowywanie bunkrów - twierdzi serwis. W niektórych placówkach medycznych mają być przygotowane miejsca. "Powiedzieli dzisiaj, by zwolnić 60 proc. łóżek i doprowadzić do porządku schrony do 21 kwietnia" - powiedział Nowostiom Donbasu rozmówca z jednego z lokalnych szpitali.

Reklama

Co dzieje się w Donbasie?

W Donbasie obserwowane jest od pewnego czasu zaostrzenie sytuacji bezpieczeństwa. Rosja, która zwiększa liczebność swych wojsk przy granicy z Ukrainą i na zaanektowanym Krymie, oskarża o eskalację na linii rozgraniczenia Kijów. Ukraina zapewnia natomiast, że jest oddana idei dyplomatycznego i politycznego uregulowania konfliktu.

W środę naczelnik głównego zarządu wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy Kyryło Budanow poinformował, że jednym z wariantów rozwoju wydarzeń jest prowokowanie przez Rosję sił zbrojnych Ukrainy do realizowania działań bojowych na tymczasowo okupowanym terytorium Donbasu, a następnie oskarżenie Ukrainy o naruszenie istniejących uzgodnień.