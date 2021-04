Służby więzienne poinformowały, że stan zdrowia rosyjskiego opozycjonisty jest "zadowalający". Oznajmiły także, że Nawalnego codziennie bada lekarz internista. Opozycjonista od końca marca prowadzi głodówkę w kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim.

Reklama

Stan pacjenta jest krytyczny

Lekarze, u których wcześniej leczył się Nawalny, zwrócili się w czwartek z listem otwartym do władz więziennych, prosząc o dopuszczenie ich do opozycjonisty. Medycy wskazali, że wyniki analiz lekarskich Nawalnego mocno się pogorszyły, co świadczy o tym, że stan ich pacjenta zbliża się do krytycznego.

Na problemy ze zdrowiem w areszcie i potem w kolonii karnej Nawalny skarży się od lutego, a jego współpracownicy poinformowali o tym w marcu. Opozycjonista zażądał dopuszczenia do niego lekarza spoza kolonii karnej, a wobec odmowy ogłosił pod koniec marca głodówkę.