Stan zdrowia Nawalnego zagraża jego życia, a mimo to nie są podejmowane żadne działania w celu udzielenia mu pomocy lekarskiej - wskazali deputowani. Oświadczyli, że uważają to za próbę zamachu na polityka, której motywem jest nienawiść wobec osoby i poglądów politycznych Nawalnego.

Autorzy listu zażądali także uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Rosji i zrewidowania wszystkich wyroków w procesach umotywowanych politycznie.

Również córka Nawalnego - Daria, poprosiła o dopuszczenie lekarzy do jej ojca, o czym poinformowała na swoim koncie na Twitterze.

Stan pacjenta jest krytyczny

Lekarze, u których wcześniej leczył się Nawalny, zwrócili się w czwartek z listem otwartym do władz więziennych, prosząc o dopuszczenie ich do opozycjonisty. Medycy wskazali, że wyniki analiz lekarskich Nawalnego mocno się pogorszyły, co świadczy o tym, że stan ich pacjenta zbliża się do krytycznego.

Na problemy ze zdrowiem w areszcie i potem w kolonii karnej Nawalny skarży się od lutego, a jego współpracownicy poinformowali o tym w marcu. Opozycjonista zażądał dopuszczenia do niego lekarza spoza kolonii karnej, a wobec odmowy ogłosił pod koniec marca głodówkę.