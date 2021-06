Do tragicznego wypadku doszło podczas wycieczki jednej z lwowskich szkół. Uczeń podszedł za blisko wodospadu, wpadł do wody i zginął. Dwoje nauczycieli trafiło do szpitala - kobieta dostała ataku serca, a mężczyznę, który próbował ratować ucznia, hospitalizowano z powodu hipotermii.

Wypadek zdarzył się w parku narodowym "Beskidy Skolskie". Uczeń VI klasy podszedł zbyt blisko kilkumetrowego wodospadu, poślizgnął się i wpadł do wody. Chłopiec doznał śmiertelnych obrażeń - poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy. Reklama BBC podaje, że uczeń, wpadając do wody, zaczepił nogą o korzenie. Ratownicy po przybyciu na miejsce zdarzenia rozpiłowali drzewo, o jakie zahaczyło dziecko, i wyciągnęli chłopca na brzeg. Niestety obrażenia były śmiertelne i służby medyczne stwierdziły jego zgon. Wypadek podczas szkolnej wycieczki. Dzieci trafiły do szpitala Zobacz również Biuro prasowe lwowskiej rady miejskiej przekazało, że wychowawczyni zmarłego ucznia trafiła do szpitala, ponieważ dostała ataku serca. Z powodu hipotermii hospitalizowano też nauczyciela, który próbował ratować dziecko spod wody.