W akcie oskarżenia napisano, że dwie osoby w wieku 19 i 23 lat, wyznający ekstremistyczne poglądy, 18 kwietnia zawiesiły na poręczy mostu przygotowany przez siebie transparent o wymiarach 200x180 cm, aby upamiętnić urodziny Hitlera. Widniał na nim napis "Nie ma dla mnie innej drogi: zwycięstwo albo śmierć!" i fragment swastyki.

Reklama

Transparent z błędem...

Transparent został po kilku godzinach usunięty przez nieznaną osobę.

Dwa dni później oskarżeni zawiesili przy wejściu do podziemia inny transparent, na którym widniał napis "Życie nie nie wybacza słabości" oraz fragment swastyki. Gdy zorientowali się, że w napisie dwa razy powtarza się słowo "nie", ruszyli do domu po farbę w sprayu, by to poprawić.

Wtedy zostali zatrzymani przez policjantów. Okazało się, że jeden ze sprawców miał na ubraniu znaczki SS.

W sprawie będzie orzekać sąd w Szolnoku.