WHO ogłosiła właśnie rozpoczęcie programu Solidarity PLUS, w którym w ramach testów pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 będą otrzymywali jeden z trzech leków.

Substancje te - artezunat, imatinib oraz infliksymab - zostały wybrane przez niezależny panel ekspertów - informuje na swojej stronie WHO.

Produkowany przez Ipca artezunat stosuje się w leczeniu malarii. To pochodna znanej od 30 lat artemisyny używanej w leczeniu tej choroby. Substancje te uznawane są za bardzo bezpieczne. Lek może redukować groźne stany zapalne.

Imatinib wytwarzany przez Novartis stosuje się doustnie w leczeniu niektórych nowotworów.

Wczesne badania kliniczne sugerują, że obniża on nieszczelność małych naczyń w płucach.

Infliksymab produkcji Johnson & Johnson to natomiast przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu chorób układu immunologicznego ze względu na zdolność do hamowania szerokiego spektrum szkodliwych stanów zapalnych.

Wymienione terapeutyki zostały bezpłatnie przekazane przez producentów.

52 kraje w badaniach

Znalezienie skuteczniejszych i łatwiej dostępnych leków przeciw COVID-19 to utrzymująca się kliniczna potrzeba i WHO jest dumna z przewodzenia temu globalnemu projektowi - mówi dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W badaniach wezmą udział aż 52 kraje.

Chciałbym podziękować uczestniczącym w nim rządom, firmom farmaceutycznym, szpitalom, lekarzom i pacjentom, którzy wykazali się globalną solidarnością - dodał Ghebreyesus.