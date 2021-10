Z nagrania wideo wynika, że maszynie odczepiono skrzydła. Linie lotnicze Air India wydały oświadczenie, w którym zapewniły, że nie mają już żadnego związku z samolotem. "To jest wyrejestrowany, przeznaczony na złom sprzęt lotniczy, który Air India sprzedały. Był transportowany zeszłej nocy przez nowych właścicieli" - napisano.

Władze lotniska w Delhi powiedziały w rozmowie z dziennikiem "The Times of India", że samolot "z pewnością" nie należy do floty lotniska oraz że kierowca "mógł popełnić błąd podczas transportu".

Nagranie hitem sieci

Filmik został obejrzany tysiące razy na Twitterze i YouTube'ie. Według niektórych użytkowników samolot tkwi pod mostem od kilku dni.