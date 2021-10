Jutro (we wtorek - PAP) spotkamy się z przedstawicielami UE. Przeprowadzamy pozytywne spotkania z przedstawicielami innych krajów - oznajmił Muttaki podczas konferencji w stolicy Kataru, Ad-Dausze.

Nie sprecyzował ,jakie stanowiska zajmują przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy mają spotkać się z talibami.

Nowy afgański rząd

Muttaki dodał, że nowy afgański rząd jest w stanie kontrolować zagrożenia, jakie stanowią dżihadyści z Państwa Islamskiego, którzy zorganizowali w ostatnich tygodniach serię poważnych zamachów w Afganistanie.

Podkreślił, że destabilizacja jego kraju nie leży w niczyim interesie, i zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie współpracy z Afganistanem, aby nie stał się on bazą wypadową do ataków na inne kraje.

W niedzielę rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price poinformował, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w Katarze rozmowy z talibami, pierwsze od czasu przejęcia przez nich kontroli nad Afganistanem, i ocenił, że były "szczere i profesjonalne".

Stany Zjednoczone dały jednak wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy nie były w żaden sposób wstępem do uznania talibów, którzy doszli do władzy 15 sierpnia po upadku rządu sprzymierzonego z USA.

Talibowie ogłosili, że rozmowy z Amerykanami w Katarze "poszły dobrze".