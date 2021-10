Kamiński w liście do ministra spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Horsta Seehofera zaznaczył, że ustalenia polskich służb wskazują, że "wielu organizatorów tego przestępczego procederu przebywa legalnie na terenie Niemiec".

Jesteśmy gotowi do przekazania stronie niemieckiej szczegółowych ustaleń. Jest to niezmiernie ważne, gdyż to właśnie Niemcy pozostają krajem docelowym dla większości migrantów. Jak owocna jest kooperacja naszych służb, pokazują wspólne patrole realizowane przez funkcjonariuszy z polsko-niemieckich placówek: w Świecku, w Ludwigsdorfie i Pomellen. Nasze służby od lat razem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców terenów przygranicznych - napisał Kamiński.

"Ochrana zewnętrznych granic UE"

Dodał, że Polska liczy również na wspólne działania w sprawie readmisji i realizacji polityki porodowej. "Głos Niemiec w tej sprawie będzie bardzo ważny na arenie międzynarodowej. Z troską patrzymy też na sytuację Litwy i Łotwy. Polska i Niemcy powinny wspólnie udzielić im realnej pomocy, pamiętając, że również one ochraniają zewnętrzną granicę UE" - napisał szef MSWiA.