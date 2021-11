W czwartek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie ministra SWiA Mariusza Kamińskiego z szefem niemieckiego MSW Horstem Seehoferem. Głównym tematem rozmowy była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Bardzo dobra, bardzo ważna rozmowa na temat współpracy na temat wspólnych ocen tego, co się dzieje na wschodniej granicy polski, na wschodniej granicy Unii Europejskiej - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że jest to nasza wspólna walka o to, "żeby ta granica była stabilna, bezpieczna i żeby ta granica służyła interesom Unii Europejskiej i chroniła suwerenność naszego kraju".

Kamiński przekazał, że w spotkaniu - drogą SMS-ową - uczestniczyła kanclerz Angela Merkel, która - jak dodał - przekazała aktualne informacje i opinie. Bardzo dobra, bardzo szczera rozmowa. Wdrażamy taki stały - on w zasadzie funkcjonuje - mechanizm wzajemnych konsultacji - powiedział.

Dodał, że jest w bardzo częstym kontakcie z szefem niemieckiego MSW. Wszystkie ważne działania, które będzie podejmowała strona polska i niemiecka będą konsultowane. Pan premier jest w kontakcie z panią kanclerz Merkel, pan prezydent jest w kontakcie z panem prezydentem Republiki Federalnej Niemiec. Problem jest wielki, problem, który krok po kroku wspólnie rozwiązujemy, mamy wspólną ocenę tego, co się dzieje na granicy wschodniej UE, czyli na naszej polsko-białoruskiej granicy - zaznaczył.

Kamiński: Nie pozwolimy na szlak migracyjny do UE tworzony przez reżim Łukaszenki

Kamiński podkreślił, że reżim Łukaszenki ze względów politycznych próbuje stworzyć sztuczny szlak migracyjny do Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć jasno i powiedziałem to naszym niemieckim partnerom, że Polska nie pozwoli na stworzenie legalnego szlaku migracyjnego, szlaku z Europy Wschodniej - wskazał szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA wskazał, że wszelkie działania podejmowane są w sposób "przemyślany, stanowczy, we współpracy z naszymi partnerami i sojusznikami". Krok po kroku doprowadzimy do deeskalacji sytuacji na granicy wschodniej, na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i osiągniemy sukces w tym zakresie - zaznaczył.

Widać wyraźnie efekty naszych wspólnych działań. Działań władz polskich, niemieckich, krajów Unii Europejskich, naszych sojuszników z NATO. Jestem przekonany, że ta deeskalacja jest realna. To jest naszym celem w sposób wspólnie i skoordynowany takie działania będziemy podejmowali - powiedział Kamiński.

Nie będzie wschodnioeuropejskiego szlaku dla nielegalnej migracji cynicznie z powodów politycznych tworzonego, żeby zdestabilizować sytuację nie tylko w Polsce i na Litwie, ale na całej Unii Europejskiej - stwierdził.

Kamiński: Pierwsza grupa kilkuset migrantów odleciała do Bagdadu

Szef MSWiA poinformował też, że "że pierwsza grupa kilkuset migrantów obywateli Iraku właśnie jest w samolocie, który wyruszył z Mińska do Bagdadu i wracają do miejsca pochodzenia". Z tego, co wiem, jutro będzie następny samolot, który ich będzie odwoził do Iraku - dodał. Kamiński dodał też, że blisko współpracujemy z Frontexem, żeby przygotować readmisje tych nielegalnych migrantów, którzy znaleźli się w wyniku politycznych działań reżimu Łukaszenki na terenie Polski.

Władze polskie udzielą wszelkiej pomocy logistycznej i - jeśli będzie potrzeba - finansowej Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej udzielić pomocy humanitarnej tym, którzy są po drugiej stronie granicy - zaznaczył szef MSWiA.