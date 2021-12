Do zdarzenia, o którym informuje dziennik „De Telegraaf”, doszło w poniedziałek na stacji metra Albert Cuypstraat w stolicy kraju.

Z relacji gazety wynika, że w pewnym momencie do mężczyzny w jarmułce podeszła kobieta i zapytała, czy jest on Żydem, a gdy odpowiedział twierdząco, uderzyła go.

"Kobieta wykrzykiwała też antysemickie, obraźliwe teksty i opluła 28-latka" – czytamy w dzienniku. Gdy chciała odjechać na rowerze mężczyzna ją zatrzymał i powiadomił policję, która zabrała napastniczkę na przesłuchanie.

"Nienawiść do Żydów wraca"

Nienawiść do Żydów wraca do społeczeństwa i to do głównego nurtu. Słyszymy to na ulicy, w szkole i w pracy. W wielu miejscach potwór czuje się jak w domu - mówił na początku roku minister sprawiedliwości Ferd Grappenhaus.

W lutym powybijano szyby w budynku na cmentarzu żydowskim w Rotterdamie, we wrześniu kilku młodych Holendrów przebrało się w nazistowskie mundury i maszerowało po centrum miasta Urk, a następnie przeprowadziło inscenizowaną likwidację żydowskiego więźnia.

Według najnowszego raportu Agencji Praw Podstawowych UE wynika, że w ubiegłym roku zanotowano w Niderlandach 517 antysemickich incydentów.