Rosyjskie służby specjalne przygotowują prowokacje przeciwko żołnierzom sił zbrojnych Rosji, by oskarżyć o to Ukrainę. Do wojskowych jednostek kraju-agresora i jego satelitów nadchodzą rozkazy w sprawie przygotowania do takich prowokacji - napisał w piątek ukraiński wywiad wojskowy w komunikacie.

Reklama

Według informacji wywiadu wojskowego Ukrainy w czwartek w jednej z brygad na terenie separatystycznego Naddniestrza w Mołdawii przeprowadzono odprawę, podczas której przekazano, że Ukraina planuje prowokacje w okolicach miejscowości Cobasna.

Rozkazów w sprawie postawienia brygady w wyższy stan gotowości bojowej nie było, ale zaznaczono, że skład osobowy ma być gotowy "na pierwszy rozkaz" do wykonywania wyznaczonych zadań - czytamy w komunikacie ukraińskiego wywiadu.

Posowiecki arsenał

W miejscowości Cobasna w separatystycznym Naddniestrzu, na terytorium Mołdawii przy samej granicy z Ukrainą, mieści się posowiecki arsenał z 20 tys. ton amunicji, która w ponad połowie jest przeterminowana. Arsenał jest pilnowany przez ok. 1-1,5 tys. żołnierzy z Grupy Operacyjnej Wojsk Rosyjskich, stanowiącej pozostałość po tzw. 14. armii sowieckiej, a następnie rosyjskiej. Szacuje się, że potencjalna eksplozja na terenie składu osiągnęłaby siłę 10 kiloton.