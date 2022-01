Co najmniej 16 osób straciło życie w wyniku pożaru w klubie nocnym, do jakiego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Jaunde - poinformowała agencja AFP. Źródłem pożaru były fajerwerki, które wystrzelono w związku z inauguracją Pucharu Narodów Afryki (CAN).

Do zdarzenie doszło w Liv's Night Club usytuowanym w modnej wśród młodzieży i zamożnej dzielnicy Bastos, gdzie znajdują się też przedstawicielstwa międzynarodowych firm i ambasady. W niedzielnym komunikacie ministerstwa komunikacji Kamerunu przedstawiono przebieg wydarzeń. Najpierw zajęty został dach, następnie płomienie objęły górną partię budynku. Panika, jak wybuchła wśród gości dyskoteki, zwiększyła bilans ofiar - wskazano. AFP cytuje opinię jednego z pracowników ochrony, który wyjaśnił, że "szczęśliwie do pożaru doszło o godz. 2 nad ranem, podczas gdy goście mają zwyczaj odwiedzać Liv'e Night Club około godz. 3, więc na sali nie było jeszcze tłumu". Dyskoteki w ogniu Sobotni pożar nie jest rzadkością w Kamerunie. W ciągu ostatnich sześciu lat w Duali - największym kameruńskim mieście - spłonęło co najmniej pięć dyskotek. Dwa lata temu w jednym z klubów w Duali doszło zaś do masowej bijatyki, która pociągnęła za sobą wielu rannych i zdemolowanie lokalu. Piotr Kozłowski