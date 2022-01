Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs przestrzegł w poniedziałek swoich rodaków, by nie podróżowali na Ukrainę, jeżeli nie jest to konieczne. Dodał, że MSZ planuje ewakuować ambasadę Łotwy w Kijowie, jeżeli będzie to konieczne.

Jeżeli naprawdę musicie udać się na Ukrainę, to prosimy byście zarejestrowali się wydziale konsularnym MSZ - zaapelował Rinkeviczs na Facebooku. USA W niedzielę wieczorem Departament Stanu USA podjął decyzję o ewakuacji z Kijowa rodzin dyplomatów. Również Wielka Brytania rozpoczęła w poniedziałek wycofywanie części swojego personelu dyplomatycznego z ukraińskiej stolicy. Polska Unia Europejska poinformowała, że jej przedstawicielstwo dyplomatyczne w Kijowie będzie działać bez zmian. W tej chwili nie jest planowana ewakuacja z Ukrainy rodzin polskich dyplomatów - przekazał PAP w poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. UE obiecuje gigantyczną pomoc gospodarczą dla Ukrainy Zobacz również Minister zaznaczył, że resort "uważnie obserwuje sytuację" w tym kraju. W niedzielę wieczorem Departament Stanu polecił rodzinom dyplomatów amerykańskich opuszczenie ambasady USA w Kijowie. Uzasadnił to „obawą nieuchronnej inwazji militarnej na Ukrainę". Zezwolił też na wyjazd z Ukrainy pracownikom technicznym. Jak poinformował Departament, posunięcie to nastąpiło w związku z rosnącymi napięciami związanymi ze zwiększeniem obecności wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, które nie zostały złagodzone podczas piątkowych rozmów w Genewie między sekretarzem stanu Antonym Blinkenem a rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. W poniedziałek w Radiu Swoboda rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko skomentował decyzję Departamentu Stanu. Szanując prawo innych państw do zagwarantowania bezpieczeństwa swoim misjom dyplomatycznym, uważamy taki krok strony amerykańskiej za przedwczesny i za przejaw nadmiernej ostrożności - powiedział. Jak dodał, "faktycznie w ostatnim czasie nie doszło do kardynalnych zmian w sytuacji bezpieczeństwa: ryzyko nowych fal rosyjskiej agresji pozostaje stałe od 2014 roku, a nagromadzenie rosyjskich wojsk wzdłuż państwowej granicy zaczęło się już w kwietniu ubiegłego roku". Anglia "Wielka Brytania rozpoczęła wycofywanie części personelu ze swojej ambasady w Kijowie w związku z rosnącymi obawami, że Rosja może dokonać inwazji na Ukrainę" - podały w poniedziałek brytyjskie media. W wydanym oświadczeniu brytyjskie MSZ podkreśliło, że ambasada w Kijowie "pozostaje otwarta i będzie kontynuować wykonywanie niezbędnych zadań". Zaznaczono też, że nie było żadnych konkretnych zagrożeń dla dyplomatów. Według stacji BBC News do kraju wróci około połowy personelu. UE NATO wzmacnia siły w Europie Wschodniej. "Wysyłamy okręty i myśliwce" Zobacz również Nie pójdziemy w ślady władz USA i nie wycofamy naszych dyplomatów z Ukrainy - oświadczył w poniedziałek w Brukseli przed rozpoczęciem spotkania z ministrami spraw zagranicznych krajów UE wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell. Będziemy wzmacniać nasze stanowisko wobec rosyjskich prób podważania architektury bezpieczeństwa w Europie i odbudowywania przestarzałych stref wpływów - zadeklarował Borrell w krótkim oświadczeniu dla dziennikarzy. Poproszony o komentarz w sprawie decyzji Departamentu Stanu USA, który w niedzielę polecił rodzinom całego amerykańskiego personelu ambasady w Kijowie opuszczenie kraju i zezwolił na wyjazd z Ukrainy pracownikom technicznym, Hiszpan stwierdził: Nie pójdziemy w te ślady. (...) Uważam, że nie powinniśmy dramatyzować. Dopóki trwają negocjacje - a trwają - nie powinniśmy opuszczać Ukrainy. Nie ma powodu, żeby to robić. Chyba, że sekretarz stanu (Antony) Blinken udzieli nam informacji, które uzasadnią te działania. Borrell zaznaczył przy okazji, że "wszyscy członkowie Unii Europejskiej są partnerami godnymi zaufania" i "demonstrują bezprecedensową jedność w związku z sytuacją na Ukrainie". Sankcje wobec Rosji Dopytywany o ewentualne sankcje wobec Rosji szef dyplomacji UE skonstatował, że proces nakładania restrykcji jest złożony. Decyzję o nałożeniu sankcji podejmuje Rada UE na propozycję wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych, czyli moją, lub państwa członkowskiego. Chcemy działać w ścisłej koordynacji z naszymi sojusznikami, zwłaszcza z USA, Kanadą, Wielką Brytanią. Pracujemy nad pakietem mocnych sankcji. Nic konkretnego nie zostanie dziś jednak zaaprobowane, bo jest to trwający proces. Wszystko będzie gotowe wtedy, kiedy będzie potrzebne, ale nie będziemy ogłaszać żadnych konkretnych środków dzisiaj - zastrzegł Borrell. Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE będą w poniedziałek rozmawiać o sytuacji na Ukrainie również z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem za pośrednictwem łącza wideo. Weronika Papiernik