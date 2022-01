Korea Północna wystrzeliła prawdopodobnie co najmniej dwa pociski manewrujące; to już piąta próba rakietowa przeprowadzona przez reżim w Pjongjangu od początku roku – podała we wtorek agencja Yonhap, cytując anonimowego urzędnika wojskowego w Seulu.

Musimy jeszcze zrobić dokładną analizę. Chcę jednak powiedzieć, że jeśli taki pocisk zostałby wystrzelony w kierunku południowym, nasze systemy wykrywania i przechwytywania poradziłyby sobie z nim bez problemu - powiedział dziennikarzom urzędnik, nie podając dodatkowych szczegółów. Reżim północnokoreański nasilił w ostatnich tygodniach testy uzbrojenia i groził USA odwetem za nałożenie na niego nowych sankcji. Pjongjang twierdzi, że przetestował broń hipersoniczną i sugeruje, że może również wznowić próby broni jądrowej i międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), wstrzymane w 2017 roku. Reklama NYT: Kim Dzong Un czuje się ignorowany przez Waszyngton "Oznaki przygotowań" wykryte w Korei Północnej. "Poczucie napięcia" w Seulu Zobacz również Amerykański dziennik „New York Times” ocenia, że przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un czuje się ignorowany przez władze w Waszyngtonie i próbami rakietowymi chce zbudzić administrację prezydenta USA Joe Bidena z "dyplomatycznej drzemki'. "Przekaz jest jasny: północnokoreański przywódca czuje się ignorowany i chce zmusić administrację Bidena do ponownego kontaktu i zwrócenia uwagi na swój niedomagający gospodarczo kraj" - pisze „NYT”. Zdaniem ekspertów Kim będzie w najbliższym czasie urządzał kolejne prowokacyjne pokazy siły. Urzędnicy w Korei Płd. informowali w ostatnich dniach o wykryciu oznak przygotowań do defilady wojskowej w Korei Płn., która mogłaby się odbyć z okazji nadchodzących rocznic urodzin założyciela KRLD Kim Ir Sena lub jego syna, poprzedniego przywódcy Kim Dzong Ila. Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję