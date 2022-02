Jak powiedziała cytowana przez telewizję Fox News szefowa policji Jeri Williams, do zajścia doszło przed godz. 3 czasu lokalnego. Kiedy jeden z interweniujących funkcjonariuszy zbliżył się do domu, przebywający w środku mężczyzna otworzył ogień i wielokrotnie postrzelił policjanta, ciężko go raniąc. Później ranił też czterech innych funkcjonariuszy.

Uratowane dziecko

Williams zapewniła, że dziecko udało się uratować i przenieść w bezpieczne miejsce.

Na konferencji prasowej powiedziała, że jest to kolejny przykład pokazujący zagrożenia, z jakimi codziennie stykają się policjanci, chroniąc społeczność.

Według telewizji CBC policja powiadomiła później, że "sytuacja związana z zabarykadowanym mężczyzną została rozwiązana" i nie ma zagrożenia dla społeczeństwa.