- Dziś wieczorem został zabity 22-letni syn, mąż, funkcjonariusz i przyjaciel, ponieważ zrobił to, o co go poprosiliśmy - powiedziała komisarz nowojorskiej policji Keechant Sewell.

Wezwanie ws. rodzinnej kłótni

Według organów ścigania, na które powołuje się agencja AP, strzelanina miała miejsce ok. godziny 18 czasu lokalnego. Funkcjonariusze przybyli na wezwanie w sprawie zakłócenia porządku. Zaalarmowała ich matka, która nie mogła poradzić sobie z synem.

- Trzech policjantów rozmawiało z kobietą w przedpokoju, a kiedy następnie dwóch przeszło do pokoju w głębi mieszkania, gdzie znajdował się syn, rozległy się strzały - podała AP. Jak dodała agencja, powołując się na anonimowe źródło, podejrzany został zabity.

Plaga strzelanin w Nowym Jorku

Zgodnie z doniesieniami Nowojorskiego Departamentu Policji (NYPD), wcześniej w tym tygodniu w strzelaninach rannych zostało czterech policjantów, z których jeden zmarł.

Cytowany przez "New York Times" rzecznik burmistrza Erica Adamsa poinformował, że przed piątkową strzelaniną brał on udział w czuwaniu po śmierci 11-miesięcznej dziewczynki. Zginęła ona w środę wieczorem od zabłąkanej kuli. Później burmistrz pojechał do szpitala, gdzie przewieziono rannych funkcjonariuszy.

Adams, będący niegdyś także policjantem, zobowiązywał się do poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście. Jak deklaruje, to jedno z jego największych wyzwań na stanowisku burmistrza Nowego Jorku.