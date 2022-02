Trzy niemieckie Eurofightery i ok. 60 żołnierzy dołączy do czterech tego typu myśliwców należących do Włoch, które już stacjonują w Rumunii oraz rumuńskich sił w ramach NATO-wskiej misji Air Policing (patrolowania przestrzeni powietrznej). Niemieckie lotnictwo przeprowadziło, obok brytyjskich sił powietrznych, podobne misje w Rumunii w 2021 roku.

Wzmacnianie wschodniej flanki NATO

Myśliwce będą stacjonować w bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu nad Morzem Czarnym, dokąd wcześniej w lutym przybył z bazy w niemieckim Vilseck 1000-osobowy amerykański batalion kawalerii pancernej wyposażony m.in. w transportery Stryker.

Wcześniej w tym tygodniu NATO poinformowało o planach dalszego rozmieszczenia wojsk w środkowej i południowo-wschodniej Europie. Podano, że cztery nowe jednostki liczące łącznie około 4 tys. żołnierzy będą mogły być rozmieszczone w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji.