Wojska rosyjskie "zmuszają mieszkańców ukraińskiego Mariupola do wyjazdu do Rosji" a ludzie są "nielegalnie deportowani na terytorium wroga" - oświadczyła Rada na swoim kanale na komunikatorze Telegram: https://t.me/mariupolrada/8918.

Według Rady dotyczy to mieszkańców ulic: Azowstalskiej i Kozactwa Ukraińskiego w Mariupolu. Są to ulice we wschodniej części miasta w rejonie lewobrzeżnym (dzielnicy), oddzielonym od reszty Mariupola terenem zakładów przemysłowych Azowstal.

"Wykradają mieszkańców Mariupola"

Rada oskarżyła wojska rosyjskie, że "wykradają" mieszkańców Mariupola.

Według informacji z soboty w rejonie Azowstalu trwały walki. 400-tysięczny Mariupol, największe miasto na wybrzeżu Morza Azowskiego, jest oblężony przez wojska rosyjskie.

Szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko oświadczył w niedzielę, że w przyległych miejscowościach Mełekyne i Manhusz, które kontrolowane są przez wojska rosyjskie, panuje głód i umierają tam tysiące ludzi.