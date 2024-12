"Jak pokazują wspomnienia wielu osób, spowiedź to doświadczenie upokorzenia i strachu, zdarzenie traumatyczne, paskudne, którego dzieci nie chciały, a przed którym nie potrafiły się obronić" – głosi petycja, którą rozpatrywać będzie specjalna komisja w Sejmie.

Spowiedź dzieci to forma przemocy? Petycja przeciwko praktyce Kościoła trafiła do Sejmu

"Rzeczpospolita" podaje, że sygnatariusze domagają się wprowadzenia przepisów zakazujących spowiadania dzieci poniżej 18. roku życia. W petycji zaznaczone jest, że "żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam bez nadzoru opiekunów i psychologów", a także że "spowiednikami dzieci są mężczyźni żyjący w celibacie, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego".

Autorem petycji jest Rafał Betlejewski, performer i autor książek, który od lat krytycznie wypowiada się na temat Kościoła. W 2022 roku, Betlejewski zwrócił uwagę na problem spowiedzi dzieci, opisując ją jako formę psychicznej przemocy. "Spowiedź jest formą psychicznej przemocy. Jest ingerencją w intymny świat dziecka prowadzoną w autorytecie 'Boga'" – mówił wówczas. W 2022 roku zarejestrował petycję na platformie Avaaz.org, którą podpisało 12,6 tys. osób.

12 tysięcy osób mówi "nie" spowiedzi dzieci. Petycja w Sejmie

Choć petycja trafiła do Sejmu dopiero teraz, to już w połowie 2023 roku Betlejewski zapowiadał, że zamierza złożyć ją do instytucji. Początkowo dokument został zwrócony z powodów formalnych, co zostało później potwierdzone przez posła KO Marcina Józefaciuka, członka Komisji do spraw Petycji. Na prośbę posła, Betlejewski złożył petycję ponownie, tym razem skutecznie.

Źródło: Rzeczpospolita, PAP