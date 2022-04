Grupa ok. 100 kanadyjskich żołnierzy poleci w najbliższych dniach do Polski, możliwe będzie zwiększenie ich liczby do 150 - poinformowała Anand podczas transmitowanej w mediach konferencji prasowej w bazie wojskowej CFB Trenton. Kanadyjscy żołnierze będą wypełniać trzy rodzaje zadań. Największa grupa zostanie skierowana do ośrodków pomocy Ukraińcom w Polsce. Anand wyjaśniła, że będzie to ogólna pomoc, "pomoc duchowa" oraz w ograniczonym zakresie – pomoc medyczna. Wojskowym będą pomagać ukraińscy tłumacze.

Druga grupa zajmie się pomocą w koordynacji pomocy świadczonej przez ponad 100 organizacji humanitarnych. Trzecia grupa będzie pełniła rolę łącznika między polskimi siłami zbrojnymi a kanadyjskim ministerstwem ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa w sprawach, dotyczących wyjazdów ukraińskich uchodźców do Kanady.

Pół miliarda dolarów na pomoc Ukrainie

Anand dodała, że w przedstawionym w ub. tygodniu budżecie federalnym zarezerwowano pół miliarda dolarów kanadyjskich na wojskową pomoc Ukrainie. Środki te będą przeznaczone m.in. na zakup nowego uzbrojenia, szczegóły będą znane "wkrótce” - powiedziała. Część zakupów to kamery do dronów, o które poprosiła Ukraina.

Tydzień temu przedstawiciele kanadyjskiej armii byli w Polsce, analizując możliwości pomocy. Kanada zobowiązała się do przyjęcia wszystkich Ukraińców, którzy zamierzają skorzystać z oferowanej pomocy, a Polska jest jednym z krajów, w których placówki dyplomatyczne Kanady przyjmują od ukraińskich uchodźców wnioski wizowe w uproszczonym trybie, w ramach programu CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel) ogłoszonego w drugiej połowie marca. Według dostępnych na rządowej stronie danych, do 6 kwietnia aplikacje złożyło prawie 119,5 tys. osób, a pozytywnie rozpatrzono prawie 32 tys. wniosków o trzyletnie wizy.