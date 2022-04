Reklama

Trudeau powiedział po francusku, że "z pewnością można coraz bardziej mówić o ludobójstwie", po angielsku dodał, że "coraz więcej ludzi mówi o ludobójstwie".

"Akty agresji seksualnej"

Wskazał na brutalność Rosjan, zbrodnie popełniane na ludności cywilnej, "zamierzone użycie aktów agresji seksualnej", a także złamanie zasad prawa międzynarodowego i pogwałcenie ukraińskiej suwerenności.

Reklama

"Ostateczna kwalifikacja czynów

Podkreślił, że ostateczna kwalifikacja czynów, których dopuszczają się siły rosyjskie należy do instytucji, które mają do tego uprawnienia. Premier Kanady odniósł się podczas transmitowanej w mediach konferencji prasowej w Laval do wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, który oświadczył we wtorek, że pojawia się coraz więcej dowodów, iż rosyjska inwazja na Ukrainę jest w istocie ludobójstwem.

"Wyjątkowo silne sankcje"

Trudeau przypomniał, że Kanada wysłała oficerów dochodzeniowych do pomocy w śledztwie prowadzonym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Zapowiedział dalszą pomoc dla Ukrainy, także wojskową i dodał, że rząd "wprowadza wyjątkowo silne sankcje" wobec Rosji. Musimy sprawić, by Władimir Putin przegrał - powiedział.