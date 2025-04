Barbie Box AI

Internet oszalał na punkcie trendu Barbie Box AI - nowej mody, w której dzięki narzędziom AI, takim jak ChatGPT, ludzie przekształcają swoje zdjęcia w awatary przypominające lalki Barbie. Trend ten, zdobywający popularność na TikToku, LinkedInie i Instagramie, jest niezwykle prosty – wystarczy zdjęcie i krótki opis. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, ludzie zmieniają swoje zdjęcia w unikalne lalki, które prezentowane są w pudełkach z możliwością personalizacji. Dodając akcesoria, slogany lub zmieniając kolorystykę, uzyskują efekt komercyjnego opakowania zabawki, które chętnie udostępniają w mediach społecznościowych.

Barbie Box Challenge. Na czym polega trend?

Barbie Box Challenge (lub Barbie Box AI) to trend w mediach społecznościowych, który polega na pozowaniu wewnątrz kartonowego pudełka, stylizowanego na opakowanie lalki Barbie. Uczestnicy przebierają się i pozują tak, aby przypominać lalki w charakterystycznych pozach. Popularność trendu Barbie box gwałtownie rośnie na platformach takich jak TikTok i Instagram, gdzie użytkownicy chętnie dzielą się swoimi kreatywnymi interpretacjami, oznaczając je hashtagami #BarbieBoxChallenge, #Barbiecore, czy #AIDoll.

A na czym polega Barbie Box AI?

Barbie Box AI - na czym polega? Na stworzeniu lalki Barbie w pudełku z pomocą Chata GPT. Pomyślicie pewnie, że fajne, ale to nic odkrywczego, więc co powoduje, że tablice w mediach społecznościowych są wręcz zalewane obrazami tego typu? Okazuje się, że nie sam fakt tworzenia figurki, ale stworzenie jej na swoją podobiznę. Nie jest to więc tworzenie kolejnej lalki Barbie typu "no name". Ta lalka to my. Wygląda jak my, ponieważ tworzy ją Chat GPT na podstawie naszego zdjęcia. Jak to zrobić krok po kroku? Jak "wygenerować" lalkę w stylu Barbie Box AI na naszą podobiznę? Oto instrukcja.

Barbie Box Challenge. Jak zrobić swoją lalkę w stylu Barbie Box AI? Oto instrukcja krok po kroku

Aby zmienić swoje zdjęcie w lalkę, nie musisz płacić, proces jest darmowy. Wystarczy darmowy ChatGPT. Po zalogowaniu się, prześlij swoje zdjęcie (zalecane jest dobrze oświetlone zdjęcie portretowe lub całej sylwetki – mamy kilka propozycji smartfonów z dobrymi aparatami) i wpisz instrukcję dla chatbota, czyli tak zwany prompt.

1. Wchodzimy na stronę ChatGPT chatgpt.com

2. Wpisujemy prompt (instrukcję) i od razu też wgrywamy nasze zdjęcie. UWAGA: najlepszy efekt uzyskamy, jeżeli zdjęcie będzie ukazywało całą naszą sylwetkę. Ważne, aby było wyraźne i w dobrej rozdzielczości.

3. Jaki prompt wpisać? Ja wpisałam: stwórz dla mnie lalkę Barbie w kolorowym pudełku na podstawie tego zdjęcia. Później zaczęłam dopisywać: Lalka ma mieć na sobie taką samą stylizację, jak na zdjęciu. Obok lalki mają się znajdować: laptop, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji oraz brytyjski kot w kolorze czekoladowym. Na końcu dodałam jeszcze info o napisach: Dodaj proszę napis na górze pudełka: Anna Kot oraz na dole pudełka: Redaktor serwisu dziennik.pl. Dodaj proszę logo dziennik.pl na dole pudełka (w tym miejscu wgrałam także logo serwisu).

4. Ostatecznie wyszedł mi taki prompt: Stwórz dla mnie lalkę Barbie w kolorowym pudełku na podstawie tego zdjęcia. Lalka ma mieć na sobie taką samą stylizację, jak na zdjęciu. Obok lalki mają się znajdować: laptop, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji oraz brytyjski kot w kolorze czekoladowym. Dodaj proszę napis na górze pudełka: Anna Kot oraz na dole pudełka: Redaktor serwisu dziennik.pl. Dodaj proszę jeszcze logo dziennik.pl na dole pudełka.

5. Po wpisaniu takiej instrukcji, ChatGPT wygenerował mi taką lalkę w stylu Barbie Box AI.

Nie do końca podobał mi się kolor pudełka, dlatego poprosiłam ChatGPT o zmianę, wpisując prompt: Zmień proszę kolor pudełka na niebieski. Po chwili otrzymałam gotową lalkę w stylu Barbie Box AI na swoją podobiznę.

W tym momencie byłam już całkiem zadowolona z efektu.

6. Jeżeli wygenerowana lalka w pudełku nie spełnia naszych oczekiwań, należy wprowadzić zmiany w opisie, w zależności od tego, czego dotyczą. Proces ten można powtarzać, doskonaląc instrukcje i dodając więcej szczegółów. Można też napisać prompt w języku angielskim. Jeżeli natomiast wygenerowany obraz spełnia nasze oczekiwania, wystarczy go pobrać i gotowe - mamy naszą lalkę w stylu Barbie Box AI.

Ważne: w darmowej wersji ChatGPT możemy wygenerować tylko 3 obrazy dziennie, dlatego warto dobrze przemyśleć opis, zanim cokolwiek zlecimy AI.

