Powiedziałbym, że Rosja jednostronnie rozpętała nadmiernie brutalną wojnę. Ustalono, że rosyjskie wojska dopuściły się zbrodni wojennych (...), musimy znaleźć winnych i pociągnąć ich do odpowiedzialności - powiedział francuski prezydent.

"Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody"

Dodał, że "teraz jest ostrożny ze stosowaniem konkretnych słów". Ludobójstwo ma konkretne znaczenie. Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody. To, co się teraz dzieje, to szaleństwo - mówił dalej Macron.

Francuski prezydent podkreślił, że nadal ma zamiar robić wszystko, co w jego mocy, by powstrzymać wojnę i przywrócić pokój. Nie jestem pewien, czy słowna eskalacja służy naszej sprawie - zaznaczył.

Biden mówi o ludobójstwie

Prezydent USA Joe Biden użył słowa "ludobójstwo" odnośnie działań Władimira Putina w Ukrainie we wtorek podczas konferencji prasowej w Iowa.

MSZ Ukrainy rozczarowany

Jesteśmy rozczarowani postawą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który odmówił nazwania "ludobójstwem" działań rosyjskich wojsk na Ukrainie, lecz powiedział, że narody Ukrainy i Rosji są jak bracia - przekazał w środę rzecznik prasowy ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

Ze względu na uwarunkowania historyczne Ukraina i Rosją są sobie bliskie - to obiektywny fakt. Niemniej, mit o +bratnich narodach+ zaczął upadać po rosyjskiej aneksji Krymu i rozpoczęciu przez Kreml wojny w Donbasie w 2014 roku, a ostatecznie runął wraz z atakiem rakietowym na rosyjskie miasta w lutym. Teraz rosyjscy +bracia+ rzekomo przyszli (na Ukrainę - PAP) chronić rosyjskojęzyczną ludność, lecz w ciągu ostatnich ośmiu lat zabili 14 tysięcy Ukraińców - powiedział Nikołenko, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

W ocenie rzecznika resortu dyplomacji, obecnie "nie ma żadnych, również moralnych podstaw do tego, żeby rozmawiać o braterskich relacjach Ukraińców i Rosjan".

Braterski naród nie morduje dzieci, nie rozstrzeliwuje cywilów, nie gwałci kobiet, nie rani osób starszych i nie niszczy domów drugiego braterskiego narodu. Do barbarzyństwa wobec bezbronnych ludzi nie uciekają się nawet najbardziej zajadli wrogowie - dodał Nikołenko.