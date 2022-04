- Prawdopodobieństwo bycia zabitym przez rakietę manewrującą jest mniej więcej takie samo jak bycia zabitym przez samochód - zauważył Arestowycz.

Reklama

Doradca szefa państwa zaapelował do Ukraińców, by nie lekceważyli alarmów przeciwlotniczych i po ich usłyszeniu udawali się do schronów.

Udostępnił link do mapy, na której zaznaczane są aktualne ostrzeżenia.