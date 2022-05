Władze Korei Północnej zgłosiły we wtorek prawie 233 tys. nowych przypadków osób z objawami „gorączki” oraz sześć kolejnych zgonów, co podniosło oficjalny bilans przypadków śmiertelnych do 62 – podkreśla południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Podczas zebrania prezydium biura politycznego rządzącej partii Kim ocenił, że „niedojrzałość” urzędników na początkowym etapie epidemii w pełni ukazała „wrażliwe miejsca” i powiększyła „komplikacje i trudy” walki z wirusem. Kryzys, z jakim się mierzymy, pozwala odróżnić zalety od wad całego systemu pracy naszego państwa – powiedział.

Władze w Pjongjangu twierdzą, że sytuacja epidemiczna się poprawia. Urzędnicy wskazywali na „korzystną zmianę” trendu, którą przypisali „skuteczności i naukowej precyzji” zastosowanych przez siebie rozwiązań – podkreśla Yonhap.

Pierwszy przypadek Covid-19 w Pjongjangu

Korea Płn. przez ponad dwa lata pandemii utrzymywała, że jest wolna od koronawirusa, ale w ubiegłym tygodniu Pjongjang ogłosił wykrycie pierwszego przypadku Covid-19. Od tamtej pory odnotowano łącznie ponad 1,72 mln przypadków „gorączki”, z czego ponad 1,02 mln osób wyzdrowiało, a ponad 691 tys. jest leczonych.

Korea Północna nie dysponuje prawdopodobnie wystarczającą liczbą testów, by potwierdzić lub wykluczyć obecność koronawirusa. Nie jest jasne, ilu chorych na „gorączkę” cierpi na Covid-19.