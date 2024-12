Skąd się wzięła tradycja pierwszej gwiazdki?

Pierwsza gwiazdka na niebie to od wieków symbol Bożego Narodzenia. Jak mówi historia to właśnie Gwiazda Betlejemska wskazała jak mówi Biblia drogę Trzech Królom do miejsca, w którym narodził się Jezus.

Od wieków to właśnie pierwszej gwiazdki wypatruje się, by zasiąść do wigilijnej kolacji. Kiedy zaświeci można podzielić się opłatkiem, zacząć składać sobie życzenia i wspólnie biesiadować.

Która gwiazda jako pierwsza zaświeci w Wigilię 2024?

Na niebie w Wigilię tak naprawdę świecą planety a nie gwiazdy. W 2024 roku będzie nią Jowisz. To jedna z najjaśniejszych planet, która jest widoczna nisko nad północno-wschodnim horyzontem. Gdy świętowaliśmy Wigilię 2023 roku była tą planetą Wenus.

O której zaświeci pierwsza gwiazdka w Wigilię 2024?

Pierwsza gwiazdka, którą w Wigilię 2024 będzie Jowisz, zaświeci dosyć wczesnym popołudniem. Będzie to miało miejsce około godziny 15:45-16:00. Dokładny czas może się różnić w zależności od regionu Polski. Pierwsza gwiazdka może pojawić się nieco wcześniej na wschodzie kraju niż w innych regionach. Czy istnieje jakaś tradycja dotycząca godziny, o której zasiada się do kolacji wigilijnej? Nie ma, ale w Polsce zazwyczaj wybieramy na tę okoliczność godziny 17 albo 18.