Wkrótce wojska ukraińskie będą dysponować siłami do przepędzenia okupantów z Mariupola, dlatego też Rosjanie prewencyjnie niszczą ważny dla Ukrainy kompleks przemysłowy. Chcą zetrzeć z powierzchni ziemi jakiekolwiek ślady przypominające o heroicznych czynach ukraińskich żołnierzy. Okupanci nie są zainteresowani w odbudowie i rozwoju Mariupola, dla nich jest to jedynie terytorium dla stworzenia "krymskiego korytarza" - czytamy we wpisie.

Reklama

Co planują Rosjanie?

W tym samym komunikacie Ukrainska Prawda przytacza słowa lidera tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denysa Puszylina, który oświadczył, że na miejscu zakładów metalurgicznych Azowstal ma powstać park technologiczny lub po prostu park. Puszylin powiedział również, że Mariupol zostanie odbudowany, a nacisk będzie położony na biznes kurortowy – napisała Ukraiska Prawda powołując się na rosyjskie media.

W poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła ewakuację ponad 260 żołnierzy z Azowstalu, w tym 53 ciężko rannych. 211 ewakuowanych przewieziono do Ołeniwki na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Jak zapowiedziała Malar, wszyscy mają zostać wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych. Zakłady Azowstal to ostatni bastion ukraińskich obrońców Mariupola.