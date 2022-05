70 proc. respondentów popiera tzw. przepis czerwonej flagi, który pozwala na konfiskowanie broni osobom uznanym za zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. 72 proc. Amerykanów chce zaś podniesienia wieku uprawniającego do zakupu broni z 18 do 21 lat. Około 65 proc. łączy masowe strzelaniny z łatwą dostępnością do broni palnej.

"Większość ludzi nie sądzi jednak, że Kongres podejmie odpowiednie działania. Tylko 35 proc. respondentów jest przekonanych, że w tym roku ustawodawcy zaostrzą przepisy dotyczące broni. 49 proc. nie jest co do tego przekonanych" – podaje Reuters. Agencja przypomina, że takie masakry jak ostatnia w szkole w Teksasie, w której zginęło 19 dzieci i dwoje dorosłych, nie skłoniły Kongresu w ostatniej dekadzie do zaostrzania przepisów dotyczących broni.

Jednocześnie w opinii 54 proc. ankietowanych noszenie przy sobie broni jest najlepszym sposobem obrony na wypadek strzelaniny. 45 proc. Amerykanów popiera pomysł uzbrojenie nauczycieli i pracowników szkół podstawowych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)