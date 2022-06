"Po opuszczeniu Kijowa przez rosyjskie wojska, musiały one wznowić walki w ciągu dwóch tygodni, a to zdecydowanie zbyt szybko, aby móc się zreorganizować. Taka decyzja musiała przyjść z Moskwy" - mówi emerytowany amerykański generał Philip Breedlove, cytowany we wtorek przez "New York Times".

Lista problemów rosyjskiej armii Jak dodał Breedlove, dwutygodniowa przerwa po zaprzestaniu walki o Kijów przez rosyjskich żołnierzy nie wystarczyła, aby odwrócić losy kampanii na Ukrainie. Powołanie nowego dowódcy Na początku kwietnia po tym, jak problemy z morale i logistyką stały się jasne, prezydent Władimir Putin powierzył dowództwo generałowi Aleksandrowi Dwornikowi, który walczył m.in. w Czeczenii i w Syrii. Powołanie nowego dowódcy było postrzegane jako potwierdzenie, że pierwotny plan rosyjskiej inwazji zawiódł - pisze amerykański dziennik. Amerykańscy żołnierze trafią do Kijowa? Gen. Milley komentuje doniesienia mediów Zobacz również Anonimowy przedstawiciel Pentagonu przekazał, że rosyjskie wojsko, pobite i zdemoralizowane po trzech miesiącach wojny, popełnia te same błędy w kampanii mającej na celu podbicie wschodniej Ukrainy, które zmusiły je do zrezygnowania z podbicia całego kraju. Rosja jak dotąd nie osiągnęła przewagi w powietrzu, jednak rosyjskie wojsko dokonało pewnych postępów na wschodzie Ukrainy. Po trzech krwawych miesiącach Rosja wreszcie zdobyła Mariupol w połowie maja - pisze "New York Times". Odcięcie rosyjskich linii zaopatrzenia Część terytoriów, które udało się przejąć Rosjanom już odbiły ukraińskie wojska. Tak było w przypadku Charkowa, który wyzwolono w wyniku ukraińskiego kontrataku. Ukraina wypycha teraz rosyjskie wojska na północ i wschód od Charkowa, "w niektórych przypadkach z powrotem do Rosji" - powiedział Breedlove. Jak dodał, Ukraińcy grożą odcięciem rosyjskich linii zaopatrzenia. Odcięcie rosyjskich linii zaopatrzenia na wschód od Charkowa sprawiłoby, że rosyjskie wojska znalazłyby się w tej samej sytuacji, w jakiej były po natarciu na Kijów na początku wojny - skomentował anonimowy przedstawiciel Pentagonu. Rosyjska inwazja "nie przebiega szczególnie inaczej na wschodzie niż na zachodzie, ponieważ (Rosjanie) nie byli w stanie zmienić charakteru swojej armii" - powiedział Frederick Kagan z ośrodka analitycznego American Enterprise Institute. Rosyjska armia ma pewne głębokie wady, których nie była w stanie naprawić w ciągu ostatnich kilku tygodni, nawet jeśli próbowała. Te wady są głębokie i fundamentalne - przekazał Kagan. Lista problemów rosyjskiej armii Na szczycie listy problemów wewnątrz rosyjskiej armii znajduje się brak możliwości samodzielnego myślenia przez podoficerów - mówi anonimowy przedstawiciel Pentagonu. Jak pisze "NYT", rosyjskie wojsko kieruje się doktrynalną sowiecką metodą, zgodnie z którą żołnierze nie są upoważnieni do wytykania błędów w strategii, co umożliwiłoby ich skorygowanie. Jak przekazało anonimowe źródło z Pentagonu, Ukraińcy, po siedmiu latach szkolenia z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych i państw NATO, używają bardziej zachodnich metod walki i udowodnili, że wyjątkowo sprawnie dostosowują się do nowych warunków. Po odnowieniu natarcia na Donbas, Rosja zaatakowała miasta i wsie ostrzałem artyleryjskim. Jednak żołnierze nie dokonali następnie inwazji pancernej, co jest konieczne w celu utrzymania terytoriów, które chcą podbić. Oznacza to, że Rosja może mieć problemy z utrzymaniem swoich zdobyczy terytorialnych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Charkowa - wyjaśnia "NYT". Evelyn Farkas, była urzędniczka Pentagonu za prezydentury Baracka Obamy powiedziała, że mówi się powszechnie o coraz większym zaangażowaniu Putina w decyzje wojskowe, a "gdy prezydenci mieszają się w decyzje wojskowe (...), mamy przepis na katastrofę". Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję