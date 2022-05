- Takie plany nie dotarły do ​​ministra obrony ani do mnie - wyjaśnił Milley. - Ostatecznie każde ponowne wprowadzenie sił amerykańskich na Ukrainę będzie wymagało decyzji prezydenta - przypomniał, dodając, że choć plany są cały czas przygotowywane, to "daleko jeszcze" do takiego rozwiązania.

Reklama

"Wall Street Journal" donosił, że Pentagon i Departament Stanu USA rozważają wysłanie wojsk do Kijowa w celu ochrony ambasady .

18 maja ambasada USA wznowiła pracę w Kijowie, a nad budynkiem znów zawisła amerykańska flaga.

W najbliższym czasie Departament Stanu zapewni ambasadzie w Kijowie własną ochronę w postaci korpusu strażników z Dyplomatycznej Służby Bezpieczeństwa USA.