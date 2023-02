Jedną z lekcji (płynących) z tej wojny jest bardzo wysoki poziom zużycia konwencjonalnej broni; ponownie poddajemy analizie nasze własne zasoby i nasze plany, by być pewnym, że wszystko jest w porządku - podkreślił generał.

"Amunicja jest bardzo droga"

Próbujemy dokonać analizy, by później oszacować, jakie mogłoby być prawdziwe zapotrzebowanie. A później musimy to zawrzeć w budżecie. Amunicja jest bardzo droga - dodał Milley.

"Financial Times" pisze, że ilość wykorzystywanego podczas wojny uzbrojenia uwypukliła słabe punkty amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, który próbuje odejść od poziomu produkcji z czasu pokoju. Sektor mierzy się też z brakami części i deficytem siły roboczej w związku z pandemią Covid-19.

Rosja zajmie całą Ukrainę?

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, generał Milley ocenił, że jest to "prawie niemożliwe", by Rosjanie osiągnęli swoje polityczne cele, wykorzystując środki militarne. - Jest to nieprawdopodobne, by Rosja opanowała Ukrainę. To się nie wydarzy - dodał.

Ukrainie będzie też bardzo, bardzo trudno, by w tym roku wypchnąć Rosjan z każdego centymetra okupowanego ukraińskiego terytorium - uważa generał. - To nie oznacza, że to nie może się wydarzyć. Ale jest to niesłychanie trudne. I wymagałoby to w zasadzie upadku rosyjskiej armii - podkreślił Milley.