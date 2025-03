Sekielski ostro o Mentzenie: Jest drętwy

W porannym programie "Raport Oczkosia” w "SE", dziennikarz Tomasz Sekielski znany ze swojego dziennikarskiego doświadczenia i bezkompromisowego stylu poddał ostrej krytyce jednego z kandydatów na prezydenta, dokładniej Sławomira Mentzena. Nie szczędził mu surowych słów. Określił polityka Konfederacji jako "drętwego" i zasugerował, że unika on trudnych pytań oraz konfrontacji z dziennikarzami.

Unika trudnych pytań?

Sekielski zwrócił uwagę na to, że Mentzen rzadko pojawia się w mediach w kontekście poważnych, politycznych debat. Jego zdaniem polityk unika wywiadów, szczególnie takich, w których musiałby odpowiadać na trudne pytania dziennikarzy. Boi się ich - ocenił dziennikarz. Dodał, że sztab wyborczy kandydata Konfederacji stwierdził, że to dziennikarze nie potrafią przekonać go do wywiadów".

Trauma po zderzeniu z Ryszardem Petru wciąż u niego jest olbrzymia - dodał.

Kampania wyborcza Mentzena

Sławomir Mentzen od lat jest znany jako sprawny strateg medialny, który potrafił skutecznie komunikować swoje poglądy zwłaszcza w mediach społecznościowych. Jednak jego sposób prowadzenia kampanii prezydenckiej znacząco różni się od innych kandydatów. Zamiast częstych wizyt w telewizjach informacyjnych i udziału w otwartych debatach, Mentzen preferuje wystąpienia w internecie oraz spotkania z wyborcami w kontrolowanych warunkach.

Czy unikanie dziennikarzy zaszkodzi Mentzenowi?

Zwolennicy Mentzena podkreślają, że ma on inny styl komunikacji niż tradycyjni politycy i nie potrzebuje mediów głównego nurtu do przekazywania swoich poglądów. Faktycznie, jego działalność na platformach takich jak Facebook, YouTube czy TikTok przynosi mu dużą popularność wśród młodszych wyborców.

Jeden z najnowszych sondaży United Surveys dla Wirtualnej Polski, pokazuje, że chęć głosowania na Sławomir Mentzen (Konfederacja) wyraziło 18 proc.Rafał Trzaskowski zdobył 33,2 proc. Kandydat PiS Karol Nawrocki zdobył z kolei 25,3 proc. głosów. Co pokazuje, że Nawrocki, musi walczyć o drugą pozycję ze Sławomirem Mentzenem.