1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. Wielkie państwowe obchody w Gnieźnie

Przed południem prezydent Andrzej Duda złoży wieniec pod stojącym przy gnieźnieńskiej archikatedrze pomnikiem Bolesława Chrobrego. W świątyni odsłoni tablicę upamiętniającą 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta.

Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów rozpocznie się w południe w hali widowiskowo-sportowej. W planie uroczystości przewidziano wystąpienia: prezydenta Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz premiera Donalda Tuska. Odczytana zostanie uchwała Sejmu i Senatu w sprawie 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego.

W uchwale podkreślono, że dzięki koronacji Bolesława Chrobrego Polska stała się suwerennym państwem, uznawanym przez inne europejskie kraje; stała się liczącym w Europie graczem politycznym. Jak zaznaczono, trwałość i niepodległość państwa polskiego potwierdziła koronacja Mieszka II, syna Bolesława I Chrobrego, w grudniu 1025 roku.

Według uchwały, oba wydarzenia "miały fundamentalne znaczenie dla przetrwania naszej Ojczyzny, która mierzyła się w kolejnych latach zarówno z konfliktami wewnętrznymi, jak i wrogością niektórych sąsiadów".

"Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniają wydarzenia, które miały miejsce w Gnieźnie tysiąc lat temu. Posłowie i senatorowie wyrażają przekonanie, że odwaga i mądrość naszych przodków, dzięki którym dziesięć wieków temu Polska stała się trwałym bytem na mapie Europy, są niewyczerpanym źródłem poczucia wspólnoty narodowej i inspiracją do dalszych starań o siłę i pomyślność naszej Ojczyzny" – głosi uchwała.

Pierwotnie gnieźnieńskie obchody planowane były na sobotę 26 kwietnia. Termin został zmieniony ze względu na uroczystości żałobne papieża Franciszka, które odbędą się tego dnia w Rzymie, oraz w związku z ogłoszoną przez prezydenta Dudę żałobą narodową.

Polska świętuje 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego

Uroczystości państwowe wpisują się w trwające w Gnieźnie od środy do niedzieli obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta oraz uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej i Gniezna. Dla Kościoła gnieźnieńskiego to również okazja do świętowania 1025. rocznicy powstania pierwszej na ziemiach polskich archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

Bolesław Chrobry koronował się w 1025 roku, uroczystość odbyła się najpewniej w Wielkanoc 18 kwietnia lub w uroczystość św. Wojciecha 23 kwietnia. Miejscem była niemal na pewno katedra gnieźnieńska. W 1025 roku arcybiskupem gnieźnieńskim był Hipolit. On również koronował jeszcze w tym samym roku, najprawdopodobniej na Boże Narodzenie, syna Bolesława Mieszka II Lamberta i jego żonę Rychezę, pierwszą królową Polski.

