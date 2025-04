Nowe wymogi infrastrukturalne

Jednym z kluczowych elementów proponowanych zmian jest szczegółowe określenie zakresu, w jakim teren schroniska musi posiadać utwardzone drogi komunikacyjne. Ministerstwo precyzyjnie wskazuje, że utwardzeniu podlegać mają drogi prowadzące do strategicznych punktów schroniska. Należą do nich pomieszczenia, w których przeprowadzane są podstawowe zabiegi lecznicze, co zapewni łatwiejszy i bardziej higieniczny dostęp do opieki weterynaryjnej. Kolejnym priorytetem jest utwardzenie dróg do izolatek przeznaczonych dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka infekcji i sprawnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Jakie jeszcze zmiany?

Nie pominięto również dróg prowadzących do miejsc utrzymywania zdrowych zwierząt, pomieszczeń kwarantanny dla nowo przyjmowanych podopiecznych, a także separatki dla zwierząt agresywnych, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i samych zwierząt. Jak informuje portal samorządowy PAP. projektodawcy zwrócili także uwagę na potrzeby najmłodszych i ich matek, nakazując utwardzenie dróg do miejsc utrzymywania młodych oddzielonych od matek oraz samic z oseskami, co podkreśla wagę odpowiednich warunków dla rozwoju i opieki nad najmniejszymi podopiecznymi.

Co istotne, nowe przepisy nie ograniczają się jedynie do zwierząt. Nakazują również utwardzenie dróg prowadzących do pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz socjalnych, co ma na celu poprawę komfortu pracy personelu schroniska i usprawnienie codziennych operacji.

Szczegółowa dokumentacja zwierząt

Kolejnym istotnym obszarem zmian są zasady prowadzenia dokumentacji zwierząt przebywających w schroniskach. Ministerstwo proponuje znaczące rozszerzenie zakresu informacji, które muszą być zawarte w wykazie opisującym każdego podopiecznego. Oprócz dotychczasowych danych, do wykazu zostaną dodane kryteria takie jak imię zwierzęcia (jeśli jest znane), rasa (o ile można ją określić), precyzyjna data naniesienia lub odczytania wszczepionego transpondera (czipa), a także bieżąca informacja o kondycji zwierzęcia, w tym szczegółowy opis jego stanu zdrowia.

Wprowadzenie tak szczegółowej dokumentacji ma wiele zalet. Przede wszystkim zwiększy transparentność w funkcjonowaniu schronisk, umożliwiając lepszy monitoring historii każdego zwierzęcia. Dla potencjalnych adoptujących, dokładny opis stanu zdrowia i cech zwierzęcia będzie cennym źródłem informacji, ułatwiającym podjęcie odpowiedzialnej decyzji. Ponadto, tak szczegółowe dane mogą być niezwykle pomocne w przypadku zagubienia zwierzęcia i jego identyfikacji po odnalezieniu. Ujednolicenie standardów dokumentacji ułatwi również współpracę między różnymi schroniskami i organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt.

Nowy standard higieny

Jedną z najbardziej znaczących nowości w projektowanym rozporządzeniu jest wprowadzenie obligatoryjnej dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Do tej pory schroniska miały obowiązek przeprowadzania dezynsekcji, czyli zwalczania owadów i innych szkodników. Nowe przepisy idą o krok dalej, nakładając obowiązek regularnego odkażania pomieszczeń w celu eliminacji wirusów, bakterii i grzybów, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, zwłaszcza tych osłabionych i zestresowanych pobytem w schronisku.

Projekt precyzuje, że dezynfekcja pomieszczeń ogólnego pobytu zwierząt powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w miesiącu. Natomiast pomieszczenia o podwyższonym ryzyku infekcji, takie jak izolatki dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę oraz pomieszczenia przeznaczone na kwarantannę nowo przyjętych zwierząt, będą musiały być dezynfekowane każdorazowo po opuszczeniu ich przez zwierzę.

Dane statystyczne niepokoją

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe, często już przestarzałe przepisy regulujące minimalne warunki utrzymywania psów i kotów w schroniskach.

Potrzebę zmian w funkcjonowaniu schronisk potwierdzają alarmujące dane statystyczne z ostatnich lat. Według danych z 2023 roku, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajdowało się 245 podmiotów prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt. Niestety, kontrola przeprowadzona w 229 z nich wykazała nieprawidłowości w ponad połowie przypadków. Chociaż w 2022 i 2021 roku odsetek nieprawidłowości był nieco niższy (odpowiednio 30,2% i 26,3%), to jednak wciąż pozostaje na zbyt wysokim poziomie. W konsekwencji przeprowadzonych kontroli, w 2023 roku wszczęto postępowania administracyjne lub karne wobec aż 64 podmiotów, co świadczy o skali problemu. W latach poprzednich liczby te również były znaczące (27 postępowań w 2022 roku i 22 w 2021 roku).