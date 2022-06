Musimy zajmować się obawami dotyczącymi bezpieczeństwa wszystkich naszych sojuszników. Jestem pewny, że znajdziemy wspólną drogę naprzód. W tym celu jestem w bliskim kontakcie z prezydentem (Recepem Tayyipem) Erdoganem i przywódcami Finlandii i Szwecji i zwołam spotkanie wysokich rangą przedstawicieli wszystkich trzech krajów w Brukseli - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem dyplomacji USA Antonym Blinkenem.

Wyraził przekonanie, że stronom uda się dojść do porozumienia, a Turcja wycofa swoje obiekcje dotyczące akcesji państw nordyckich przed szczytem NATO w Madrycie.

To samo stwierdził Blinken. Pytany, czy USA są gotowe np. sprzedać Turcji myśliwce F-35, aby przekonać Ankarę do zmiany zdania, sekretarz stanu odparł, że są to osobne kwestie.