Radca stałej misji Ukrainy w ONZ Serhij Dwornyk podkreślił, że jego kraj opowiada się za powołaniem specjalnego trybunału karnego w celu ukarania winnych zbrodni agresywnej wojny. Miałby osądzić m.in. prezydenta Rosji Putina, ministra obrony Siergieja Szojgu, szefa MSZ Siergieja Ławrowa i szefa Sztabu Generalnego generała Walerija Gierasimowa.

Taki trybunał będzie ostatnim akordem tej wojny dla Putina, Szojgu, Gierasimowa, Ławrowa i innych rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Po 100 dniach odważnego oporu sił zbrojnych i całego narodu ukraińskiego stało się jasne, że ta niesprowokowana i nieuzasadniona agresywna wojna skończy się porażką Rosji. Porażką, która będzie zwycięstwem całego cywilizowanego świata – powiedział Dwornyk, cytowany w piątek przez agencję Ukrinform.

"Zabite zostały dziesiątki tysięcy ludzi”

Według Dwornyka tylko w obwodzie kijowskim po wycofaniu się stamtąd wojsk rosyjskich znaleziono 1,2 tys. ciał cywilów. Liczba zabitych w Mariupolu na południowym wschodzie kraju będzie znana dopiero po odbiciu miasta z rąk Rosjan, „ale jest jasne, że zabite zostały dziesiątki tysięcy ludzi” – dodał.

Zdaniem dyplomaty każdego dnia na Ukrainie popełnianych jest 200-300 zbrodni wojennych, a łączna ich liczba od początku inwazji przekroczyła 15 tys. Śledczy wszczęli już 1042 postępowania w sprawie zbrodni popełnionych na dzieciach, a tożsamość 11 rosyjskich żołnierzy podejrzewanych o znęcanie się nad dziećmi została już ustalona.

Dwornyk wezwał partnerów międzynarodowych, aby włączyli się do wysiłków na rzecz rozliczenia zbrodni. Podkreślił, że Ukraina będzie w dalszym ciągu walczyć o szybki powrót do kraju ponad 230 tys. dzieci siłą wywiezionych do Rosji – przekazał Ukrinform.