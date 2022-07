Słowacja ma 11 MiG-29, ale nie są one całkowicie zdolne do udziału w działaniach bojowych. Główną część serwisu gwarantowała Rosja, samoloty działają od kilku lat bez remontu generalnego. Decyzja Hegera jest nieco nieoczekiwana, do tej pory nie było pewności, czy otrzymamy w zamian gwarancję dostaw innych samolotów do patrolowania naszego nieba. Teraz rozmawiamy o możliwości pomocy przy obronie przestrzeni powietrznej Słowacji ze strony Czech i Polski