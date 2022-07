Jak podała na Twitterze nadzorująca elektrownię agencja rządowa US Bureau of Reclamation (USBR), pożar wybuchł ok. godz. 9 (ok. godz. 17 w Polsce), zaś pożar został ugaszony półtorej godziny później.

Nikt nie ucierpiał. Nie ma ryzyka dla sieci elektrycznej. Prąd nadal jest generowany - podała USBR na Twitterze, zapowiadając dochodzenie w sprawie przyczyn.

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać duży wybuch w instalacji obok samej tamy. Zbudowana w latach 30. tama Hoovera jest największą tego typu konstrukcją w USA. Stworzony przez tamę rezerwuar, jezioro Mead, jest największym sztucznym jeziorem na świecie i zaopatruje w wodę pięć stanów na południowym zachodzie USA. Z uwagi na suszę poziom wody w jeziorze jest na rekordowo niskim poziomie.