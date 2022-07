"20 lipca 2022 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja rozszerzyła zakres swojej specjalnej operacji wojskowej poza samozwańcze Ługańską i Doniecką Republikę Ludową. Ławrow twierdził, że operacja obejmuje teraz dodatkowe obszary, w tym ukraińskie obwody chersoński i zaporoski, co jest wynikiem dostarczenia Ukrainie przez państwa zachodnie broni o większym zasięgu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Pierwotny cel inwazji

"To prawie na pewno jest nieprawdą. Rosja nie rozszerzyła swojej wojny; utrzymanie długoterminowej kontroli nad tymi obszarami było prawie na pewno pierwotnym celem inwazji. Rosja dokonała inwazji na te tereny w lutym, a władze okupacyjne publicznie dyskutowały o perspektywach przeprowadzenia legalnych, niezależnych referendów co najmniej od połowy marca. Istnieje realna możliwość, że Ławrow wygłosił te uwagi, aby utorować drogę do przeprowadzenia referendów na okupowanych terytoriach poza Ługańskiem i Donieckiem" - wskazano.

Przekazano również, że w Donbasie rosyjskie działania ofensywne na niewielką skalę nadal koncentrują się na osi Bachmutu, ale osiągają minimalne postępy.