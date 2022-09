"Jeśli zostaliście zmobilizowani i znaleźliście się na terytorium Ukrainy, możecie po prostu oddać się do niewoli. W ten sposób ochronicie to, co najcenniejsze - swoje życie - dla siebie i dla swoich bliskich" - napisała na Telegramie Wereszczuk.

Zaznaczyła, że w niewoli żołnierze będą mieć zagwarantowane "bezpieczeństwo i godne warunki".

Wereszczuk poinformowała, że z czasem rosyjscy żołnierze mogą być wymienieni na ukraińskich jeńców. "Jednak jeśli nie będziecie chcieli wracać do Rosji, to zgodnie z konwencjami genewskimi i prawem Ukrainy nikt was nie będzie przekazywać Rosji wbrew waszej woli" - zapewniła wicepremier.