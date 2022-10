Papież Franciszek zaapelował do prezydenta Rosji o zatrzymanie "spirali przemocy i śmierci" na Ukrainie. To pierwszy tak bezpośredni apel od początku rosyjskiej agresji. Wezwał także prezydenta Ukrainy do "otwartości na poważne propozycje pokojowe".

Papież wyjaśnił, że w związku z przebiegiem wojny na Ukrainie postanowił poświęcić jej całe rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Co się jeszcze musi wydarzyć, ile krwi musi się jeszcze przelać, abyśmy zrozumieli, że wojna nie jest nigdy rozwiązaniem, ale zniszczeniem? - pytał Franciszek. "To sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego" Ostatnie wydarzenia na Ukrainie to działania sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego - oświadczył papież Franciszek. Słowa te wypowiedział podczas niedzielnego spotkania z wiernymi, dwa dni po ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina decyzji o aneksji ukraińskich ziem okupowanych przez Rosję. Franciszek mówił przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie, że "poważna sytuacja wywołana w ostatnich dniach" zwiększa "ryzyko nuklearnej eskalacji" aż do obaw o konsekwencje, które wymkną się spod kontroli i będą katastrofalne w wymiarze światowym.