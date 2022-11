Wyniki wtorkowego głosowania z pewnością nie wprawiływ dobry humor. Tym bardziej że właściwie jedynym miejscem, w przypadku którego republikanie mogą mówić o swoim większym sukcesie, jest Floryda, gdzie ponownie wybrano na gubernatora Rona DeSantisa – na ten moment najważniejszego wewnątrzpartyjnego rywala byłego prezydenta o republikańską nominację w wyścigu do Białego Domu w 2024 r. DeSantis jest od Trumpa młodszy o ponad 30 lat (ma 44 lata) i ma przy tym opinię co najmniej równie konserwatywnego, a zarazem mniej porywczego. A co najważniejsze, dowiódł swojej skuteczności. Na Florydzie pokonał we wtorek swojego demokratycznego kontrkandydata różnicą ok. 20 pkt proc. Dla porównania: dwa lata temu Trump wygrał z Bidenem w tym stanie ze znacznie mniejszą przewagą (ok. 3,5 pkt proc.).