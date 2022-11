Była to co najmniej trzecia w ciągu ostatnich miesięcy masakra w Guanajuato. W październiku kilkanaście osób, w tym sześć kobiet, zginęło w innym barze w tym stanie. Wcześniej, we wrześniu, w podobnym ataku odnotowano dziesięć ofiar śmiertelnych.

Powtarzające się od niedawna strzelaniny wyglądają w taki sam sposób - napastnicy próbują zabić wszystkie osoby znajdujące się w barze, w tym kelnerki. Celami ataków są konkretne lokale, których właściciele prawdopodobnie odmówili zapłaty haraczu za "ochronę" lub handlowali narkotykami pozyskanymi od konkurencyjnego kartelu - powiadomiła AP za meksykańskim analitykiem ds. bezpieczeństwa Davidem Saucedo.

Lokalny gang Santa Rosa de Lima, współpracujący z potężnym kartelem Sinaloa, walczy w stanie Guanajuato z wpływową organizacją przestępczą Jalisco - czytamy w depeszy AP.