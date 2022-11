Jak informowała w czwartek wieczorem PAP, do zdarzenia doszło przy ul. Parkowej, w miejscu publicznym na otwartej przestrzeni. 46-letni mężczyzna zawiadomił policję, że został napadnięty, fizycznie zaatakowany i broniąc się, strzelał w jego kierunku z pistoletu, na który ma pozwolenie. Podał też, że napastnik leży na ziemi, jest nieprzytomny i prawdopodobnie nie oddycha.

Oficer prasowy chełmińskiej Komendy Powiatowej Policji asp. Tomasz Zieliński informował, że na wskazane miejsce pojechali policjanci i załoga pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni stwierdzili, że postrzelony mężczyzna nie żyje. Mężczyzna, który strzelał, został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli broń i miejsce zdarzenia.

Powodem zbrodni zazdrość?

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski przekazał PAP w piątek po południu, że trwa sekcja zwłok zastrzelonego mężczyzny. Śledztwo jest wszczęte poprzez wykonywanie faktycznych czynności. To tryb z artykułu 308 Kodeksu postępowania karnego. Nie mam informacji o tym, czy prokuratorowi udało się już przesłuchać zatrzymanego w tej sprawie mężczyznę. Wiem natomiast, że trwa sekcja zwłok - poinformował PAP prokurator Kukawski. Nawet wstępne wyniki sesji nie będą najprawdopodobniej znane w piątek. Prokurator nie ma wiedzy na temat możliwego motywu przestępstwa.

Z informacji PAP wynika, że do śmiertelnego postrzelenia mężczyzny mogło dojść z powodu miłości do tej samej kobiety. 30-latek mógł uzyskać informacje o tym, że jego żona ma romans z 46-latkiem. Miał zaatakować starszego mężczyznę, a do strzelaniny doszło podczas szamotaniny.

Za zabójstwo grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia.

Autor: Tomasz Więcławski