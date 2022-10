Kucharska poinformowała, że 21 października prababcia dziecka na terenie komendy stołecznej zgłosiła zaginięcie prawnuka, z którym od dłuższego czasu nie miała kontaktu. Od tamtej pory poszukiwania prowadzili policjanci z Komendy Stołecznej Policji, Mińska Mazowieckiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i komendy z Garwolina.

Policja zatrzymała dwie osoby

W środę rano odnaleziono ciało 4,5-latka. Zwłoki były zakopane w lesie w miejscowości Ruda Talubska w powiecie garwolińskim. Do sprawy zatrzymane są dwie 19-letnie osoby - poinformowała Kucharska. To matka dziecka oraz jej konkubent. 19-latków - Karolinę W. i Damiana G. - zatrzymano we wtorek ok. godz. 22.30 w miejscowości Gogole Wielkie w powiecie ciechanowskim. Zatrzymania dokonali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

"W nocy ujawniono zwłoki 4,5 letniego chłopca..."

W nocy z 25 na 26 października bieżącego roku w miejscowości Górki koło Garwolina ujawniono zwłoki 4,5 letniego chłopca. W związku z tym wszczęto śledztwo w tutejszej prokuraturze w kierunku zabójstwa - poinformował PAP prokurator Krzysztof Czyżewski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Dodał, że w prokuraturze trwają czynności procesowe w tej sprawie. Czynności odbywają się pod nadzorem prokuratury okręgowej w Siedlcach, która prowadzi postępowanie. Zlecono też sekcję zwłok dziecka.

"Przy jednej z posesji odkopano zwłoki dziecka"

Jak poinformowała PAP, około godz. 5.40, w miejscowości Ruda Talubska, przy jednej z posesji odkopano zwłoki dziecka. Ulica, nieopodal której odnaleziono ciało chłopca ciągnie się na długości 1,6 km pomiędzy Rudą Talubską a Cmentarzem Parafialnym w Górkach. To w większości teren zalesiony, poprzecinany gdzieniegdzie polami uprawnymi i pojedynczymi zabudowaniami gospodarskimi.

Funkcjonariusze odnaleźli ciało chłopca 100 metrów od zabudowań mieszkalnych w Górkach. Było zawinięte w koc i zakopane w płytkim dole.19-letni partner matki chłopca nie jest ojcem dziecka.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

Autorzy: Marcin Chomiuk, Aleksandra Kuźniar