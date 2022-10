Rzecznik komendy powiatowej asp. szt. Małgorzata Jurecka podała, że policjanci interweniowali dwukrotnie jednego dnia. Pierwsze anonimowe zgłoszenie dotyczyło nietrzeźwego 31-letniego mężczyzny, który siłą próbował dostać się do mieszkania żony, wbrew jej woli. Interweniujący policjanci zawieźli napastnika do jego miejsca zameldowania. Kilka godzin później zostali ponownie wezwani. Mężczyzna, pod nieobecność żony, wyważył drzwi i wszedł do środka. W wyniku upojenia alkoholowego zasnął – zrelacjonowała Jurecka.

31-latek trafił do oświęcimskiej komendy. Policjanci szybko zebrali dowody świadczące, że uszkodzenie mienia to nie jedyny akt agresji, którego się dopuścił. Od roku stosował przemoc wobec żony w obecności dwójki małoletnich dzieci. Postawiono mu zarzuty znęcania fizycznego i psychicznego. Grozi za to do 5 lat więzienia – powiedziała Małgorzata Jurecka.

Prokurator reaguje. Mężczyzna ma zakaz kontaktu z rodziną

Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z rodziną. Został poinformowany, że naruszenie zakazów może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym – zaznaczyła Jurecka.

Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, dzięki której pokrzywdzeni uzyskają pomoc specjalistów z zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Policjantka powiedziała, że w takich sytuacjach należy jak najszybciej przerwać przemoc. Pomocą służy wiele instytucji, w tym Powiatowe Ośrodki Interwencji Kryzysowej. W Oświęcimiu znajduje się on przy ul. Dąbrowskiego 139. Z pracownikami ośrodka można się skontaktować także telefonicznie – (33) 476 01 03 lub 510 74 573.

Autor: Marek Szafrański