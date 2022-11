W codziennej aktualizacji wywiadowczej napisano, że we wtorek 15 listopada po południu Rosja dokonała do 80 uderzeń rakietowych dalekiego zasięgu, głównie na cele związane z infrastrukturą energetyczną na Ukrainie i że jest to prawdopodobnie największa liczba uderzeń, jaką Rosja przeprowadziła w ciągu jednego dnia od pierwszego tygodnia inwazji.

Pociski wystrzelono z platform powietrznych, morskich i lądowych. Mimo że duża część pocisków została skutecznie przechwycona, Ukraina stoi w obliczu znacznego spadku zasilania dostępnego z sieci krajowej. Będzie to miało wpływ na dostęp ludności cywilnej do komunikacji, ogrzewania i zaopatrzenia w wodę. Kontynuacja uderzeń na taką skalę mocno obciąża rosyjskie zapasy konwencjonalnych pocisków manewrujących, a degradacja ukraińskiej infrastruktury narodowej stała się kluczowym elementem rosyjskiego podejścia strategicznego do kampanii - wskazano.