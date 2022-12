"Przywódcy na trwającym w czwartek szczycie Unii Europejskiej dodali Bośnię i Hercegowinę do listy oficjalnych kandydatów do przyłączenia się do UE" - przekazało źródło unijne.

Decyzja była tylko formalnością po tym, gdy ministrowie spraw europejskich zgodzili się jednogłośnie na początku tygodnia, by poprzeć zalecenie Komisji Europejskiej w tej sprawie. Reklama Składająca się z ministrów państw członkowskich Rada UE zastrzegła, że wydaje swoją rekomendację, wychodząc z założenia, że Bośnia i Hercegowina podejmie działania na rzecz wzmocnienia praworządności, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, zarządzania migracją i realizacji praw podstawowych. "Polityka rozszerzenia UE jest silną kotwicą pokoju, demokracji, dobrobytu, bezpieczeństwa i stabilności na naszym kontynencie. W swoich konkluzjach Rada UE wysyła mocny sygnał swojego zaangażowania w rozszerzenie UE. Szczególnie cieszy mnie rekomendacja przyznania Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego" - oświadczył czeski minister ds. europejskich Mikulasz Bek, którego kraj sprawuje półroczna prezydencję w Radzie UE.